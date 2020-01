Was die Gemeinderäte wollen

23.01.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Fraktionen bringen Anträge zum Wendlinger Haushalt ein – Radwegenetz, alternative Energien und neue Quartiere im Mittelpunkt

Wofür soll das Geld ausgegeben werden? Das zu entscheiden ist das Königsrecht der Gemeinderäte, die Anträge stellen können. Bei den Haushaltsreden am Dienstag im Wendlinger Gemeinderat präsentierten die Fraktionen einen bunten Strauß von Themen, die ihnen am Herzen liegen. Bei aller Verschiedenheit gab es doch einige Gemeinsamkeiten.

WENDLINGEN. Rederecht hatten die Fraktionen je nach Größe. So machte Wilfried Schmid für die Freie Wählervereinigung den Anfang. Die Anträge seiner Fraktion befassen sich mit den Themenkomplexen Kinder, Jugendliche und Familien, Stadtentwicklung, Gewerbeflächen, Umwelt und Verkehr. So geht es ihnen um das Essen in den Kindergärten, das oft kritisiert wird, wogegen das der Mensa am Berg viel Lob bekommt. Deshalb beantragt die Fraktion zu prüfen, ob die Stadt auch das Mittagessen für die Kindergärten regeln könnte.