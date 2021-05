Schwerpunkte

Warum versickert die Benzenfurt?

22.05.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Hat der Bau des Tunnels der Kleinen Wendlinger Kurve das Bachbett beschädigt? Landratsamt und DB äußern sich unterschiedlich

Die Benzenfurt führt seit Jahren wenig bis kein Wasser mehr? Von wegen! Fritz Pfleghar (links) und Richard Haußmann begutachten die Versickerungsstelle. Fotos: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Nein, groß ist sie nicht, die Benzenfurt. Sie entspringt im Teich am Tachenhäuser Hof und fließt normalerweise am Otto-Friedhof vorbei, unter der L 1250 und den Bahngleisen der Strecke Tübingen–Stuttgart hindurch und mündet in den Neckar. Dabei schlängelt sich das Wiesenbächlein, das mit einem hübschen Auwald ausgestattet ist, an der Gemarkungsgrenze von Wendlingen und Oberboihingen entlang. Ein reißendes Gewässer ist die Benzenfurt nicht. Seit einiger Zeit jedoch verschwindet das Wasser des Bachs schon, bevor es den Durchlass vor der Landesstraße 1250 erreicht. Entdeckt haben das Wiesenbesitzer, deren Grundstücke an den Bach angrenzen. Und ehrenamtlichen Naturschützer.