Wahlnacht in Kirchheim: Nicht ohne Dramatik

16.03.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Erst kurz vor Mitternacht stand fest, wer den Sprung in den Landtag schafft – In Kirchheim wurde fraktionsübergreifend gefeiert

Ein Software-Problem war schuld daran, dass die Wahlergebnisse aus Aalen so lange auf sich warten ließen. Und so zitterten einige Abgeordnete, bis sicher war, dass sie ein Mandat ergatterten. Unter ihnen mit Natalie Pfau-Weller (CDU) und Andreas Kenner (SPD) auch zwei Kandidaten aus dem Wahlkreis Kirchheim.

Natalie Pfau-Weller pm

Es war kurz vor Mitternacht, als es bei Familie Kenner in Kirchheim an der Haustüre klingelte. Vor der Tür stand Andreas Schwarz, um dem SPD-Abgeordneten persönlich zur Wiederwahl zu gratulieren. „Das macht er immer. Wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass es bei uns den besten Whiskey gibt“, sagt Kenner und lacht herzlich. Newcomerin Natalie Pfau-Weller gratulierte Schwarz um 0.50 Uhr. Man kennt sich im Wahlkreis Kirchheim. Und man schätzt sich. Über Parteigrenzen hinweg. Vielleicht liegt es auch ein wenig an diesem Miteinander, dass aus Kirchheim gleich drei Abgeordnete in den Stuttgarter Landtag geschickt werden können.