Vortrag über Morbus Crohn

11.10.2021 05:30

WENDLINGEN. Die CROHCO-Selbsthilfegruppe Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Kirchheim/Nürtingen/Kreis Esslingen trifft sich am Montag, 18. Oktober, 20 Uhr, im Kleinen Saal im Treffpunkt Stadtmitte. Professor Dr. Tanja Kühbacher, Chefärztin der Inneren Abteilung der Medius-Klinik in Nürtingen, wird an diesem Abend als Referentin über neue Erkenntnisse zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa informieren. Bei Fragen steht Gerlinde Strobel-Schweizer, Telefon (0 70 23) 50 28, zur Verfügung. pm