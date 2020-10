Schwerpunkte

Vortrag Cholesterin

26.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Zum Thema „Gutes und böses Cholesterin“ bietet die Familienbildungsarbeit Köngen am Dienstag, 10. November, von 19 bis 20.30 Uhr einen Vortragsabend unter der Leitung der Heilpraktikerin Andrea Heiss an. Zum Cholesterin existiert eine unüberschaubare Anzahl teilweise widersprüchlicher Empfehlungen, Meinungen und Normwerte. Was ist nun eigentlich richtig? Dieser Vortrag veranschaulicht die Aufgabe des Cholesterins und die Bedeutung in unserem Organismus. Ist Cholesterin schädlich? Welche Möglichkeit der Regulation gibt es? Welche Erkrankungen können daraus entstehen? Mit welchen Naturheilmitteln kann das Cholesterin gesenkt werden? Die Referentin wird die wichtigsten Fakten darstellen und im Anschluss die Fragen der Teilnehmer beantworten. Der Abend findet selbstverständlich unter Einhaltung der erforderlichen Corona-Hygienemaßnahmen im Stöfflersaal des Schulberggebäudes, Kiesweg 52 in Köngen statt. Je nach Pandemielage kann er auch online durchgeführt werden. Es wird eine Kursgebühr erhoben. Anmeldungen für beide Kurse unter Telefon (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.