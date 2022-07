Schwerpunkte

Vor den Köngener Kulturtagen plaudert Sopranistin Sarah Behrendt über die Genres Oper und Operette

20.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Köngener Kulturtage sind dieses Jahr von ihrem angestammten Platz zu Jahresanfang in den Sommer gerutscht. Unter dem Motto „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ präsentieren Sarah Behrendt, Agnes Lipka und Lisa Wedekind am Samstag Melodien aus Oper und Operette. Im Interview erklärt Sarah Behrendt den Unterschied zwischen den Genres.

Agnes Lipka, Sarah Behrendt und Lisa Wedekind erfreuen das Publikum mit Melodien aus Oper und Operette. Foto: pm

Frau Behrendt, Sie sind mit Ihren beiden Kolleginnen Agnes Lipka und Lisa Wedekind am Samstag, 23. Juli, in Köngen zu Gast. Mit Melodien aus Oper und Operette wollen Sie das Publikum in der Zehntscheuer verzaubern. Auf was können sich denn die Liebhaber beider Genres freuen?