Vom Fußballstadion ins Kirchenliederbuch

28.07.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Der Pop- und Gospel-Projektchor der Kantorei glänzte bei der Geistlichen Abendmusik in der Eusebiuskirche. Und: Was Kult-Trainer Jürgen Klopp mit dem christlichen Glauben am Hut hat.

Unter der Leitung von Kantor Urs Bicheler präsentierte sich der Gospelprojektchor einem begeisterten Publikum. Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Schon bei der Matinee beim Tag der offenen Tür im neuen Johannesforum war der Pop- und Gospel-Projektchor der Evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen vor Kurzem auf viele begeisterte Zuhörer gestoßen. „Wollt ihr eine Zugabe?“, hatte der Kantor und Chorleiter Urs Bicheler damals gefragt, um dann die Erwartungshaltung der Befragten prompt umzulenken: „Dann kommt nächsten Sonntag ins Konzert.“ Diese Umleitung hat offensichtlich gut funktioniert, bei der Geistlichen Abendmusik am letzten Wochenende war die Eusebiuskirche gut besetzt, und das in sehr bunter Altersmischung.