Vom Airbus zur Erdbeerernte

12.05.2020 05:30, Von Elisabeth Maier — E-Mail verschicken

Mitarbeiter von Eurowings im Ernteeinsatz auf dem Köngener Birkenhof

30 Piloten und Flugbegleiter der Eurowings arbeiten auf dem Köngener Birkenhof bei der Erdbeerernte mit. Der Einsatz im ungewohnten Umfeld macht allen Beteiligten Spaß – und hilft Landwirt Gerhard Deuschle.

Die frischen Früchte kommen gleich in Schalen. Foto: Bulgrin

KÖNGEN. Fremd arbeiten gehen Piloten und Flugbegleiterinnen der Eurowings derzeit auf dem Birkenhof von Gerhard Deuschle in Köngen. 30 Männer und Frauen helfen bei der Erdbeerernte. In den Gewächshäusern des Landwirts, der die süßen roten Früchte an eine große Lebensmittelkette liefert, pflücken sie reife Beeren. „Das macht richtig Spaß“, findet der Pilot Alex Bollmann, der hauptberuflich den Airbus A320 fliegt. „Allerdings spürt man nach so einem Arbeitstag, was man gearbeitet hat“, fügt er lachend hinzu.