Ja, da ist der Gemeindeverwaltung und Stadtplaner Robert Schneider ein „Coup“ gelungen. Die Bürger, die an der Infoveranstaltung teilnahmen, waren begeistert. Das heißt nicht, dass alles unkritisch abgenickt wurde. Anregungen die, wie immer in Köngen, nicht überzogen und unrealistisch und deswegen auch durchaus überlegenswert sind, gab es viele. Vielleicht hat der Fischteich, den jemand anregte, nicht die allergrößten Chancen auf Realisierung; aber ein wenig Wasser ins Spiel zu bringen, könnte ein interessanter Gedanke sein. Bei einer Bürgerbeteiligung sollte es nämlich grundsätzlich keine gedanklichen Tabus geben. Der überaus große Zuspruch zeigt, dass die Köngener selbst den Ortseingang nicht als besonders schön empfinden. Und dankbar für die Neugestaltung sind. Ja, die Bebauung wird modern. Ja, man muss sich daran gewöhnen, nicht mehr die schnuckelige Lindenturnhalle aus dem Jahr 1922 vor Augen zu haben, sondern ein stattliches Gebäude, in dem Wohnungen für Senioren untergebracht sein werden. Das ist gut und wichtig. So wichtig wie der Kreisverkehr. Und die Umgestaltung des Festplatzes, weg von einer Asphaltwüste, hin zu einer teils begrünten Anlage mit Aufenthaltsqualität. Und vielleicht ja sogar einer Grillstelle. Oder einem Teich. Mit oder ohne Fische.