Auf den bebauten Grundstücken in der Achalm- und Lichtensteinstraße sind drei neue Mehrfamilienhäuser von der Siedlungsbau Neckar-Fils geplant. In unserer Ausgabe vom Dienstag war in dem Bericht „Abriss der Wohnblöcke rückt näher“ das Foto vertauscht worden. Das darin abgebildete Gebäude ist…

Weiterlesen