Volksbank-Neubau: Entwurf steht fest

22.01.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In prominenter Lage in Wendlingen will die Volksbank Mittlerer Neckar ein Verwaltungsgebäude erstellen – Fertigstellung 2024

Die Volksbank Mittlerer Neckar plant, wie bereits berichtet, ihr neues zentrales Verwaltungsgebäude auf dem „Behr-Parkplatz“. Baubeginn soll 2022 sein. Nach Fertigstellung werden dort 250 Mitarbeiter tätig sein, die bisher an anderen Standorten im Geschäftsgebiet verteilt arbeiten.

Auf dem mittlerweile stillgelegten Park-and-ride-Parkplatz gegenüber des Behr-Areals soll der Volksbank-Neubau entstehen. Grafik: Muffler

WENDLINGEN. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro Muffler, das in Tuttlingen und Stuttgart seinen Sitz hat. Muffler ging als Sieger aus einem Architekturwettbewerb hervor, den die Volksbank im Vorfeld ausgeschrieben hatte und an dem sich 22 Architekten beteiligt hatten. „Die Arbeit von Muffler Architekten hat uns am besten gefallen. Das Gebäude-Ensemble bettet sich gut in das heterogene Umfeld zwischen Stadteingang und Bahnhof ein“, so Markus Schaaf, Vorstandsmitglied bei der Volksbank Mittlerer Neckar.