Vogelsichtungen: Südwesten hinkt hinterher

04.06.2021

Die Stunde der Gartenvögel brachte es zutage: Die Amsel ergatterte Platz 2 – unangefochtener Spitzenreiter ist der Spatz

Nicht mehr lange, dann verlässt die junge Blaumeise den Nistkasten. Foto: nabu

(nabu) Etwas weniger Menschen machten sich in Baden-Württemberg auf, an der Nabu-Aktion „Stunde der Gartenvögel“ teilzunehmen und eine Stunde lang die Vögel zu zählen, die in ihrem Garten auftauchen. 11 500 Teilnehmer meldeten mehr als 242 000 Vögel aus rund 7 800 Gärten.