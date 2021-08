Schwerpunkte

Vinzenzifest wechselt in den Juli

30.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Zum letzten Mal fand das Vinzenzifest am letzten Wochenende im August statt. Zum 70. Vinzenzifest in 2022 wird das Stadtfest an einem neuen Termin und abgewandelter Form gefeiert.

WENDLINGEN. Mit wolkenverhangenem Himmel und Regen startete gestern Morgen das 69. Vinzenzifest. Mit wolkenverhangenem Himmel und Regen endete das diesmal nur eintägige Fest am frühen Abend. Dazwischen: wolkenverhangener Himmel und Regen. Die ansonst so sonnenverwöhnten Egerländer hatten sich das Vinzenzifest, das gestern zum letzten Mal Ende August stattfand, auch unter Wetterbedingungen vorgestellt, die dem Spätsommer gerecht werden. Ab dem nächsten Jahr wird das Vinzenzifest nicht nur einen neuen Platz im Jahreskalender bekommen, sondern auch ein neues Format – unter Beibehaltung traditioneller Elemente des Erntedankfests.