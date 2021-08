Schwerpunkte

Wendlinger Vinzenzifest im kleineren Maßstab

16.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Ende August wird das 69. Vinzenzifest und 46. Egerländer Landestreffen eintägig gefeiert. Wegen der Pandemie nur in abgespeckter Form, dafür aber mit traditionellen Elementen des Birnsonntags.

Birnen werden traditionell nach dem Erntedankgottesdienst an die Besucher verteilt. Foto: Stadt Wendlingen/Palmer

WENDLINGEN. Fiel das Vinzenzifest im ersten Coronajahr 2020 noch aus, können sich die Besucher auf eine Neuauflage am Sonntag, 29. August, freuen (wie berichtet). Zwar ist das Virus längst nicht bezwungen, aber unter bestimmten Auflagen ist das 69. Vinzenzifest in Verbindung mit dem 46. Egerländer Landestreffen heuer wieder möglich. Diesmal allerdings nur eintägig. Bis zum nächsten Jahr soll dann so einiges anders werden: das Stadtfest wird generalüberholt und sich ab 2022 ganz neu präsentieren.