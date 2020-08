Schwerpunkte

Vinzenzifest: Ein bedeutendes Kulturgut

29.08.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch

An diesem Wochenende wäre Wendlingen wieder im Zentrum der Trachtler gestanden: Die Hoffnungen ruhen jetzt auf 2021

Erstmals in fast 70 Jahren müssen die Wendlinger auf das Vinzenzifest verzichten. Bis Jahresende dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden, also auch nicht das Vinzenzifest, zu dem Tausende von Besuchern jedes Jahr kommen. Was bedeutet das für die Stadt Wendlingen, die Egerländer Gmoi und für viele andere Beteiligte? Wir haben nachgefragt.

WENDLINGEN. „Der Ausfall des Festes bedeutet für uns zunächst einmal, dass unser Stadtfest nicht stattfindet und damit die wichtigste und größte Festveranstaltung im Laufe eines Jahres“, zeigt sich Bürgermeister Steffen Weigel betrübt über die Absage, genauso wie die Verantwortlichen im Gemeinderat und in der Verwaltung, vor allem auch alle beteiligten Vereine und Organisationen, allen voran die Egerländer Gmoi Wendlingen und der Landesverband der Egerländer Gmoin.