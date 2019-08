Vier Spitalhöfe und ein Geisterwegle

„Unterwegs in . . .“: Über 50 Bürgerinnen und Bürger schlossen sich am Dienstagabend dem Spaziergang durch Unterboihingen an

Was gibt es Schöneres als einen sommerlichen Abendspaziergang?! Das hatten wohl auch die 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Sommerserie „Unterwegs in . . .“ im Sinn, als sie am Dienstag vors Rathaus gekommen waren. Unterboihingen galt es zu entdecken – neben dem Historischen und Aktuellen gab es auch ganz persönliche Erinnerungen der Teilnehmer.

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Getreu eines Zitats des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe brachte es ein Teilnehmer am Ende des zweistündigen Spaziergangs auf den Punkt. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ – Wohl wahr! Die abendliche Veranstaltung hat es einmal mehr an den Tag gebracht. Viel Interessantes, gar Geschichtsträchtiges liegt bisweilen direkt vor unserer Haustür. Täglich gehen oder fahren wir mehr oder weniger achtlos daran vorbei, ohne zu erahnen, welche Bedeutung dieses oder jenes Gebäude einst gehabt hat. Und so sorgte der Spaziergang bei vielen Teilnehmern immer wieder für Aha-Erlebnisse.