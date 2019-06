Vier Generationen bei der Arbeit

Am Mittwochabend wurden die Straßen für die Fronleichnamsprozession geschmückt

„Das Tolle ist die unheimlich gute Zusammenarbeit“, sagt Markus Baur. „Unseren Abschnitt machen wir schon seit über 50 Jahren.“ Am Mittwochabend ab 18 Uhr wuselte es nur so auf den Straßen entlang der Route für die Fronleichnamsprozession.

Fronleichnamsvorbereitung in Unterboihingen: Anwohner in Aktion. Mit Knieschutz und Freude an der Sache. Foto: Dietrich

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Schon am Mittwochnachmittag wurden im Stadtmuseum Blumen geschnitten, der besonders filigrane Blumenteppich an der Lindengasse wird regelmäßig erst am Morgen von Fronleichnam gelegt. Doch alles andere war am Mittwoch ab 18 Uhr angesagt. Zwar sah der Himmel über der Schwäbischen Alb da ziemlich dunkel aus, aber der Mitarbeiter beim Aufstellen der Absperrungen war zuversichtlich: „Da kommt nichts mehr, wir sind katholisch, das zieht rechts und links vorbei, so war es schon immer.“ Das war aber dann doch nicht so, in der Nacht auf Fronleichnam gab es gleich mehrere Gewitter mit Regen.