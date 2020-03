Viele sind verunsichert, wie man mit Hilfsangeboten umgeht

CDU-Landtagsabgeordneter unterstützt Unternehmer und Arbeitnehmer bei Fragen zur Corona-Hilfe

KIRCHHEIM (pm). In den vergangenen Tagen haben den CDU-Landtagsabgeordneten Karl Zimmermann aus Kirchheim zahlreiche Anfragen von Unternehmern und Arbeitnehmern zur Corona-Krise und den damit verbundenen Hilfsangeboten erreicht. Auch die Rahmenbedingungen, insbesondere in Sachen Kurzarbeit und Nebenbeschäftigung waren dabei im Fokus. „Wir haben die Situation, dass einerseits Mitarbeiter durch Corona in die Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gehen müssen und andererseits wichtige, versorgungsrelevante Branchen händeringend nach Mitarbeitern suchen“, wird Zimmermann in der Pressemitteilung zitiert. Insbesondere beim Thema Kurzarbeit und Nebenbeschäftigung bestehe nun aber durch die jüngsten Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat Klarheit.