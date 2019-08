Viele Helfer mit kreativen Ideen

07.08.2019

Viele Betreuer beim FiFeFo kommen über ein Freiwilliges Soziales Jahr zum Ferienprogramm des Jugendhauses

Der Bedarf nach Ferienbetreuungsplätzen ist auch in Wendlingen groß. Beim diesjährigen FiFeFo sind 137 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren angemeldet. Wichtig ist ein abwechslungsreiches Programm. Wichtig sind aber auch gute Betreuer. In Wendlingen sind 50 von ihnen am Start.