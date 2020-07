Schwerpunkte

Video über den Abriss der Wendlinger Johanneskirche

25.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Trümmer – das ist es was bleibt von der Wendlinger Johanneskirche. Ein ungewohnter Anblick. Unser Fotograf Ralf Just begleitete diesen Prozess der Demontage des Gotteshauses über mehrere Wochen. Er filmte, wie die Fenster ausgebaut wurden, wie die Spitze der Kirche mit lautem Getöse zu Boden ging, wie sich die Bagger von innen nach außen vorarbeiteten, wie eine Wand nach der anderen fiel. Der Abriss von Kirchen, das passiert nicht oft. In Deutschland wurden zwischen 1990 und 2015 etwa 150 Kirchenbauten abgerissen. 272 wurden verkauft, 330 wurden anders oder gar nicht mehr genutzt oder vermietet. Die Katholische Kirche steht dem in nichts nach, hier waren es 160 Kirchen, die seit dem Jahr 2000 dem Erdboden gleichgemacht wurden. Unser Video ist unter www.ntz.de/videos zu sehen. sg