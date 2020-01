VHS Wendlingen mit einem Programm fürKörper und Geist

29.01.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Wendlinger Zweigstelle der Volkshochschule stellt ihr neues Programm mit Neuheiten und Dauerbrennern vor

Mit „Bildung und Begegnung“ ist das neue Semesterprogramm der Kirchheimer Volkshochschule überschrieben. Damit möchte die VHS zeigen, dass ihre Kurse Orte der persönlichen Begegnung zwischen ganz unterschiedlichen Menschen sind. Eva Vogelmann, die Leiterin der Wendlinger Zweigstelle freut sich, dass es wieder ein abwechslungsreiches Programm gibt.

Nicht nur für Frauen ist ein trainierter Beckenboden wichtig. Ein Kurs der Wendlinger VHS spricht gezielt Männer an. Foto: Vhs

WENDLINGEN. Das Erste was auffällt, wenn man das neue Heft in Händen hält, ist das neue Design in Violett mit drei freundlich lächelnden Frauen, die zeigen, dass die VHS Menschen aller Kulturen verbindet. Auch innen hat sich die Einteilung etwas geändert, sie ist übersichtlicher geworden. Ab Seite 83 ist das Programm der Zweigstelle Wendlingen zu finden, mit einer gelungenen Mischung aus Vorträgen und Kursen in Sprachen, Gesundheitsthemen oder Kreativität, Kurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Das Semester beginnt am Montag, 10. Februar.