Vertragspartner halten sich bedeckt

05.02.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Bei den Verhandlungen zum städtebaulichen Rahmenvertrag zum Otto-Quartier wurde teilweise mit harten Bandagen gekämpft. Jetzt steht der Vertrag vor der Unterzeichnung.

Das 9,8 Hektar große frühere Areal der Textilfabrik Heinrich Otto und Söhne wird mit einem neuen Gewerbe- und Wohnkonzept umgeplant. Dafür gibt es einen städtebaulichen Rahmenvertrag, der kurz vor dem Abschluss steht. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Um den städtebaulichen Rahmenvertrag zum Otto-Quartier wurde lange gerungen. Die Rede ist auch von „zähen Verhandlungen“. Immer wieder verzögerte sich der Abschluss dieses Verfahrens. Erst letzten Dienstag wieder, als die Beschlussvorlage kurz vorher von der Tagesordnung des Gemeinderats, der am Abend dazu tagen sollte, genommen wurde. Der Grund: Der Stadt habe ein Teil des Rahmenvertrags von der Otto-Quartier-Projektentwicklungsgesellschaft (besser bekannt als CG Elementum) noch nicht vorgelegen. Dieser Nebenvertrag war am Dienstagnachmittag zwar von der CG noch zugeschickt worden – in Anbetracht der Kürze der Zeit bis zur Gemeinderatssitzung sei es der Stadt allerdings nicht möglich gewesen, diesen Teil vorher zu prüfen, hatte bereits am gleichen Abend in der Sitzung der Bürgermeister erläutert.