Schwerpunkte

Verbesserungen für die Teckbahn

10.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Verband Region Stuttgart weitet Takt auch für die S 1 aus – Bahnsteige entlang der Teckbahn verlängert und erhöht

Höhere Bahnsteige gibt es auch im Bahnhof in Unterlenningen. Foto: Jacques

KIRCHHEIM (pm). Die S-Bahn in der Region Stuttgart ist das Rückgrat des regionalen ÖPNV. Der Verkehrsausschuss der Region hat dafür am Mittwoch ein Bündel an Maßnahmen im Umfang von jährlich über 1,2 Millionen Euro verabschiedet. Um der stetig wachsenden Nachfrage in den Abendstunden nachzukommen, werden die Kapazitäten aller Linien unter der Woche bis etwa 23.30 Uhr durch den Einsatz von Vollzügen mit zwei Triebzügen erweitert. So kann auch bei Veranstaltungen ein hoher Komfort gewährleistet werden.