Veranstaltungen wegen Virus abgesagt

06.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (sg). Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass es im Landkreis Esslingen ebenfalls fünf Corona-Verdachtsfälle gibt. Einer davon ist in Oberboihingen. Um weitere mögliche Ansteckungspotenziale zu minimieren, wurden daraufhin in der Gemeinde größere Veranstaltungen vorerst abgesagt.

Betroffen war schon am Donnerstagabend die Hauptversammlung des Tennisclubs. Am heutigen Freitag fällt die Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr aus. Auch die Markungsputzete und das Pastafest am Samstag sind abgesagt. Nicht stattfinden wird zudem der Abend des Ehrenamtes am kommenden Dienstag, 10. März, wie Bürgermeister Torsten Hooge auf Nachfrage der Wendlinger Zeitung mitteilte. „Man muss besonnen reagieren und darf nicht in Panik verfallen“, sagte Hooge und verweist auf die Informationen, die das Esslinger Gesundheitsamt auf seiner Homepage unter www.landkreis-esslingen.de/start/service/gesundheitsamt eingestellt hat.

Ebenfalls nicht stattfinden wird der Auftritt der Wendlinger Sackbendl-Komede, der am Sonntag, 8. März, in der Gemeindehalle in Oberboihingen hätte stattfinden sollen. Wie Klaus Köster von der Sackbendl-Komede mitteilte, können die Karten im Geschäft „Pusteblume“ in Oberboihingen zurückgegeben werden. Wegen einer Rückgabe der Karten kann man sich auch an den Verein per E-Mail info@wendlinger-sackbendl-komede.de wenden. Hier kann man auch erfahren, welche weiteren Optionen es für diese Karten gibt.