Urlaubsfeeling unter Platanen

24.08.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Erstes Wochenende auf dem Wendlinger Sommerdorf verspricht Urlaubsgefühle – Livebands, Comedy und A-cappella-Gesang

Platanen statt Palmen, Neckarstrand statt Sandstrand auf Mallorca oder in der Südsee – wo auch immer die Deutschen für gewöhnlich ihren Sommerurlaub verbringen, in diesem Jahr bleiben viele in heimischen Gefilden. Bei den teils schwülwarmen Temperaturen lockt das Freibad oder der Badesee – und abends geht’s aufs Wendlinger Sommerdorf in der Stadtmitte.

Entspannt den Feierabend ausklingen lassen auf dem Wendlinger Sommerdorf (bis 13. September) Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Und plötzlich war es da! Ein Dorf mitten in der Stadt. Mit kleinen Hütten und einem Biergarten unter einem schattenspendenden und vor Regen schützenden Platanendach auf dem St.Leu-la-Forêt-Platz. Urlaubsgefühle kommen sofort auf, fühlt man sich in diesem Ambiente doch auf einen Platz in der Provence versetzt.