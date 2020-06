Schwerpunkte

Unwetter fällt die Friedenslinde

04.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Baum war ein beliebter Treffpunkt für Spaziergänger

Unwetterfront über dem Süden

KÖNGEN (sg). Sie hatte einen mächtigen Stamm, was auf ein strammes Alter schließen lässt: Die Friedenslinde in Köngen. Gestern hat ein Unwetter mit heftigen Windböen den Baum zum Umstürzen gebracht. „Die Feuerwehr war vor Ort, um den Baum zu sichern und den Wirtschaftsweg von den Ästen zu befreien“, sagt Feuerwehrkommandant Nicolas Mettenleiter auf Nachfrage der Wendlinger Zeitung. In den nächsten Tagen wird wohl der gesamte Baum beseitigt werden. Friedenslinden sind übrigens in ganz Deutschland weit verbreitet. Gepflanzt wurden sie in der Regel nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871.