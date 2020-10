Schwerpunkte

Unterstützung von Fahrkartenverkauf

29.10.2020, Von Gaby Kiedaisch

Stadt gibt Zuschuss für Anschaffung der notwendigen Hardware

WENDLINGEN. Verkaufsstellen von Bahnfahrkarten will die Stadt Wendlingen künftig unterstützen. Dafür gewährt sie einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 200 Euro. Dies teilte Bürgermeister Steffen Weigel in der letzten Sitzung des Gemeinderats unter dem Punkt „Bekanntgabe von nicht öffentlichen Beschlüssen“ mit. Seit dem Betreiberwechsel auf der Zugstrecke Tübingen–Stuttgart hat die Deutsche Bahn ihre Verkaufsstellen eingestellt. Das schränkt den Service der Bahnkunden, die überregionale Ziele ansteuern wollen, erheblich ein, da nicht alle Tickets am Automaten gelöst werden können. Damit die Verkaufsstellen weiterhin diesen Service für Bahnkunden anbieten können, wird sich die Stadt an der Anschaffung der dafür notwendigen Hardware für den Ticketverkauf mit dem Zuschuss beteiligen. Diese finanzielle Unterstützung wurde vorläufig auf die Dauer eines Jahres befristet. Nach einer Evaluierung soll entschieden werden, ob die Unterstützung weiterhin gewährt wird.