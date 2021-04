Schwerpunkte

Unterstützung für junge Eltern in Wendlingen

08.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

ProjuFa und der Bürgertreff MiT fördern den gegenseitigen Austausch

WENDLINGEN (pm). Seit der Gründung des ProjuFa-Elterntreffs in Wendlingen im Herbst 2009 betreut die Familien-hebamme Terhas Haile das wöchentliche ProjuFa-Elternfrühstück. Es richtet sich an Eltern mit Kindern unter drei Jahren. Leider sind die Treffen seit schon mehr als einem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Um den Eltern von Kleinkindern dennoch Unterstützung und Ansprache zu bieten, kommt Terhas Haile jeden Dienstag – außer in den Schulferien – von 9.30 bis 11.30 Uhr nach Wendlingen, um vor Ort ansprechbar zu sein. Wer dieses Angebot nutzen möchte, kann mit Terhas Haile per E-Mail: haile.terhas@lra-es.de oder unter Telefon (01 62) 2 01 35 69 Kontakt aufnehmen.