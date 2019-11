Unterstützung für das Dorffest

Als weltweit aktives und lokal verwurzeltes Unternehmen kommt Arlington Automotives seiner gesellschaftlichen Verantwortung durch die Förderung vieler sozialer und ökologischer Projekte nach. Jüngstes Beispiel des lokalen Engagements an seinem Standort in Oberboihingen ist die finanzielle Unterstützung des hiesigen Dorffestes in Form einer Spende über 1000 Euro. Mit der Zuwendung für das alle zwei Jahre am letzten Wochenende vor den Sommerferien stattfindende Ereignis leistete Arlington Automotives nicht nur einen wesentlichen Anteil für ein gelungenes Fest für Groß und Klein, sondern festigt zudem die Integration des Unternehmens und seiner Mitarbeiter in die Gemeinde. pm