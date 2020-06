Schwerpunkte

Unterstützung bei der Online-Buchung

26.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Die Stadtwerke Kirchheim bieten am Dienstag, 30. Juni, und am Mittwoch, 1. Juli, von 16 bis 18 Uhr Termine an, bei denen eine Freibad-Mitarbeiterin den Kauf eines Online-Tickets erklärt. Die Termine finden in der Stadtbücherei, Max-Eyth-Straße 16, statt. Interessierte können sich an der Freibadkasse zur Terminvereinbarung melden oder telefonisch unter (0 70 21) 4 26 26 einen Termin vereinbaren. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich.