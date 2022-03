Schwerpunkte

Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine in Wendlingen gesucht

04.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Für Flüchtlinge aus der Ukraine werden Angebote im Rathaus gesammelt.

WENDLINGEN. „Wir alle haben mit großem Entsetzen in der vergangenen Woche den Überfall Russlands auf die Ukraine erlebt und beobachten seither mit wachsender Sorge die kriegerischen Auseinandersetzungen dort“, sagt Bürgermeister Steffen Weigel. Damit sei etwas eingetreten, womit man, nach vielen Jahrzehnten des Friedens in Europa, nicht mehr gerechnet habe.

Die Bilder von Flüchtenden, die über die Grenzen von Polen und der Slowakei ins EU-Gebiet kommen, sind täglich in den Nachrichten zu sehen. Doch diese Menschen werden auch nach Deutschland, nach Baden-Württemberg und auch nach Wendlingen kommen, um die Zeit des Krieges in Sicherheit zu verbringen. „An vielen Stellen haben die Menschen in unserem Land bereits ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt und auch ich bitte Sie heute darum“, sagt Weigel. Damit auch die Stadt Wendlingen ihren Beitrag leisten kann, ist die Stadtverwaltung auf die Mithilfe der Bürger angewiesen.

Wer also Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen kann, sollte dies dem Rathaus mitteilen. Hier werden die Angebote gesammelt und an das Landratsamt als zuständige Behörde weitergeleitet. Wohnungsangebote können entweder direkt an Bürgermeister Weigel unter E-Mail bmweigel(@)wendlingen.de oder an das Amt für Familie, Bildung und Soziales unter der E-Mail voehringer@wendlingen.de gerichtet werden. red/pm