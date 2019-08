Unterboihingen hat einiges zu bieten

20.08.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

„Unterwegs in . . .“ Wendlingen-Unterboihingen am Dienstag, 27. August – Treffpunkt vor dem Rathaus

Obwohl die Wetterbedingungen nicht ganz optimal waren, so erfreute sich unser letztjähriger Spaziergang durch Wendlingen doch größter Nachfrage. Trotz schwülwarmer Temperaturen und in der Erwartung eines Gewitters zeigten uns unsere Leser ihre Lieblingsplätze oder wiesen auf den einen oder anderen Missstand hin. Diesmal geht’s in den Stadtteil Unterboihingen.

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Die Stadt Wendlingen besteht aus drei Stadtteilen, was bisweilen allzu leicht vergessen wird. Richtig heißt es, wenn man von der Gesamtstadt spricht, Wendlingen am Neckar. Seine Stadtteile sind Wendlingen, Unterboihingen und Bodelshofen. Im letzten Jahr nahmen wir unsere Leser also auf einen Spaziergang durch den Stadtteil Wendlingen mit.