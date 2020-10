Schwerpunkte

Unter der Autobahn kommt niemand durch

15.10.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Am Wochenende: Bauarbeiten an Autobahnbrücke machen Sperrung der B 313 im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen erforderlich

Ab 22 Uhr am Freitag, 16. Oktober, wird die Bundesstraße 313 auf Höhe des Autobahnanschlusses Wendlingen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten an der Autobahnbrücke. Für die Verkehrsteilnehmer sind weiträumige Umleitungsstrecken eingerichtet. Die Sperrung wird aller Voraussicht nach am späten Sonntagabend wieder aufgehoben.

Am Wendlinger Autobahnkleeblatt werden am kommenden Wochenende Stahlträger für eine der neue Autobahnunterführungen eingezogen. Foto: pm

WENDLINGEN. Für die Schnellbahn-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm entlang der A 8 wird die Autobahnanschlussstelle Wendlingen seit geraumer Zeit umgebaut. Neben der neuen Eisenbahnbrücke erhält die Autobahn eine neue Brücke über die Bundesstraße 313. Am kommenden Wochenende werden die Stahlträger für die Autobahnbrücke eingehoben. Wie die Pressestelle der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH dazu gestern mitteilte, muss die B 313 in diesem Teilabschnitt deshalb von Freitag, 16. Oktober, 22 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 18. Oktober, 22 Uhr, in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.