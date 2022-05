Schwerpunkte

Unsichere Zeiten für Sanierung

18.05.2022, Von Gaby Kiedaisch

Mit der ab September anstehenden Sanierung des Wendlinger Freibads müssen die Badegäste künftig auf den Sprudelwasserkanal verzichten. Anstatt mit Edelstahl wird auch das Schwimmerbecken mit Folie neu ausgekleidet.

WENDLINGEN. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Von den Preissteigerungen ist auch das Baugewerbe so betroffen wie noch nie. Trotzdem muss das Wendlinger Freibad dringend saniert werden, wenn dort weiterhin der Betrieb aufrechterhalten bleiben soll. Während die Freibadsaison also gerade erst so richtig in die Gänge kommt, laufen im Hintergrund die Planungen zur Freibadsanierung (wie berichtet).