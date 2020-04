Und schon wieder eine Baustelle

29.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Ab Montag: K 1219 zwischen Unterensingen und Wendlingen zu

WENDLINGEN/UNTERENSINGEN (sg/pm). Quasi nahtlos fügt sich in Wendlingen eine Baustelle und damit eine Umleitung an die nächste. Kaum wird die Landesstraße 1250 zwischen der Lauterstadt und der Nachbarkommune Oberboihingen mit einer gepfefferten Verspätung von acht Monaten wieder eröffnet, steht schon die nächste Vollsperrung an: Die Kreisstraße 1219 ist ab dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet Wert bis zur ersten Einfahrt nach Unterensingen voll gesperrt. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Presseerklärung mitteilt, soll die Sperrung drei Monate andauern. Unterensinger, die nach Wendlingen oder Köngen wollen, müssen dann über Zizishausen und Oberboihingen fahren. Oder von Zizishausen aus gleich auf die B 313.

„Ab voraussichtlich August bis einschließlich November 2020 ist dann anstatt der Vollsperrung eine halbseitige Sperrung der K 1219 vorgesehen“, schreibt die Behörde. Der Verkehr von Wendlingen in Richtung Unterensingen sei dann wieder möglich, währenddessen der Verkehr von Unterensingen in Richtung Wendlingen weiterhin über die rechte Neckarseite, also über Oberboihingen umgeleitet werde. „Die Umleitungsstrecke wird voraussichtlich im Dezember 2020 aufgehoben werden können“, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Wert sei in der ganzen Zeit also von Mai bis November aus und in Richtung Wendlingen und B 313 gewährleistet.