Schwerpunkte

Umzug des CAZ nach Wernau

22.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gemeinderat stimmte unter Vorbehalt einer Verkehrsschau zu

WERNAU (pm). Die Tage des Corona-Abstrichzentrums (CAZ) auf dem Oberensinger Festplatz sind gezählt. Voraussichtlich im April wird das Landratsamt die Station für PCR-Tests dort abbauen. Dann soll das Abstrichzentrum nach Wernau umziehen. Der Wernauer Gemeinderat hat in seiner Sitzung vergangene Woche grünes Licht gegeben – allerdings unter Vorbehalt.

Die Einrichtung war in Nürtingen-Oberensingen von vorneherein nicht auf Dauer geplant. Im Mai läuft dort der Mietvertrag für das Corona-Abstrichzentrum aus. Er war mehrfach verlängert worden, zuletzt bis zum 15. Mai dieses Jahres. Dass das Terrain in Nürtingen noch ein anderes Problem birgt, hatte sich obendrein Ende Januar gezeigt. Nach ausgiebigem Regen, kombiniert mit schmelzendem Schnee, drohte Hochwasser das CAZ wortwörtlich wegzuspülen. Das zweite CAZ auf dem Gelände der Stuttgarter Messe wird an seinem Standort bleiben.

Der Wernauer Gemeinderat hat nun beschlossen, dem CAZ auf der sogenannten Festplatzerweiterung im Neckartal nahe der Zufahrt zum Eisstadion bis zum Ende des Jahres eine neue Heimat zu geben. Der Umzug soll, wenn möglich, bereits im April erfolgen. Ab Mai könnten dann die Corona-PCR-Tests in Wernau gemacht werden.