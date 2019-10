Umsatzsteuer auf VHS-Kurse?

04.10.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Bildungsträger auch in Wendlingen, Nürtingen und Köngen befürchten Einschränkungen ihres Programms und mehr Bürokratie

Bisher sind Volkshochschulen, Familienbildungsstätten und ähnliche Bildungseinrichtungen von der Umsatzsteuer befreit. Dies soll sich, geht es nach der Bundesregierung, künftig ändern. Nur noch strikt berufsbezogene Kurse sollen befreit bleiben. Dagegen laufen die Einrichtungen nun Sturm. Sie könnten Erfolg haben.

WENDLINGEN/NÜRTINGEN/KÖNGEN. Volkshochschulen gelten seit jeher als ein Ort, an dem Bildung auch für die breite Bevölkerung möglich ist. Die meisten Einrichtungen entstanden nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Das Angebot ist immens. In Volkshochschulen kann man ein betriebswirtschaftliches Diplom erwerben, Business-Englisch pauken, oder sich in die Geheimnisse verschiedener Computerprogramme einweihen lassen.

Doch in Volkshochschulen oder auch in Familienbildungsstätten wie in Köngen oder im MiT in Wendlingen kann man auch etwas über Geschichte, über die Heimat, über Umweltschutz lernen. Oder mit anderen einen schönen und informativen Ausflug machen. Man erfährt, wie man sich gesund ernährt, seinen Tinnitus ignoriert, wie man die Motorik seines Kleinkindes unterstützt. Oder man lernt Yoga, um sich zu entspannen.

Kurse könnten teurer werden