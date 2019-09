Umleitung in Ötlingen

Stuttgarter Straße wegen Bau eines Kreisverkehrs gesperrt – Relexbus ist von der Maßnahme betroffen

KIRCHHEIM (pm). Die Bauarbeiten im Sanierungsgebiet Ortsmitte Ötlingen gehen weiter voran. Ab Montag, 9. September, steht der nächste Bauabschnitt in der Stuttgarter Straße an. Wesentlicher Bestandteil dieses Abschnitts ist der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Am Wasen/Hermann-Hesse-Straße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein.

Da der Kreisverkehr nur unter Vollsperrung der Stuttgarter Straße gebaut werden kann, muss der Verkehr umgeleitet werden. Hierbei wird der Verkehr in Richtung Wendlingen über die Isolde-Kurz-Straße, Schönblickstraße und „In der Warth“ umgeleitet. Der aus Wendlingen kommende Verkehr wird über die Metzinger Straße, Uracher Straße und „Am Wasen“ in Richtung stadteinwärts umgeleitet. Von „Am Wasen“ kann weiterhin in die Stuttgarter Straße abgebogen werden, um ins Kirchheimer Stadtzentrum zu kommen. Da auch das Radfahren auf dem Gehweg ab der Isolde-Kurz-Straße in Fahrtrichtung Wendlingen nicht mehr möglich ist, werden die Radfahrer gebeten, den gesperrten Bereich über die Bachstraße oder die Uracher Straße zu umfahren.