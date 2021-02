Schwerpunkte

Umbauten an Teckbahn ab Sommer

17.02.2021

(pm) Der Umbau der Stationen entlang der Teckbahn zwischen Kirchheim und Lenningen rückt näher. Damit werden auch die Planungen konkreter. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel hat sich bei der Bundesregierung und der Deutschen Bahn nach dem aktuellen Sachstand erkundigt. Demnach sind die voraussichtlichen Kosten von acht Millionen Euro in der nun vertieften Planung auf 9,4 Millionen Euro gestiegen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Grünen-Abgeordneten. In dieser Höhe wurden Förderanträge beim Eisenbahn-Bundesamt zur Prüfung angemeldet. Die Umsetzung war für alle Stationen in den Sommerferien 2020 vorgesehen. Die Baumaßnahme an der Station Brucken ist jedoch abhängig von der Verlegung des Bahnübergangs. Diese Verlegung soll erst in den Sommerferien 2022 erfolgen – ebenso der Umbau der Bahnsteige. Auch Verzögerungen bei der Erstellung der Finanzierungsanträge durch ein externes Büro hätten zu Verzögerungen geführt. Im Ergebnis führt dies nun dazu, dass ein Teil der Baumaßnahmen in den Sommerferien dieses Jahres und ein anderer Teil erst ein Jahr später erfolgen sollen.

Aus Sicht von Matthias Gastel, der die Herstellung von Barrierefreiheit ausdrücklich begrüßt, ist die Aufteilung auf zwei Zeiträume nicht ideal: „Die Strecke soll dafür zweimal voll gesperrt werden. Dies bedeutet zweimal Schienenersatzverkehr. Für die Fahrgäste wäre die Konzentration der Bauaktivitäten auf eine Sperrung besser.“

Der Abgeordnete Matthias Gastel hat sich inzwischen erneut an die Deutsche Bahn gewandt. Er erkundigt sich nach den Planungsständen für die Umbaumaßnahmen an mehreren Bahnübergängen und die Auswirkungen auf den Fahrplan.