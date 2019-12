TSV Wendlingen mit zwei neuen Ehrenmitgliedern

Jahresfeier mit vielen sportlichen Darbietungen – Überraschung für Emil Schloz und Elke Bechtle

Der Showact der Turnerinnen des TSV Wendlingen pm

WENDLINGEN (pm). Die Jahresfeier des TSV Wendlingen war ein voller Erfolg. Was sich schon daran messen ließ, dass der Treffpunkt Stadtmitte bis auf den letzten Platz voll besetzt war.

Der Abend wurde durch eine Rede aus dem Präsidium eröffnet, gefolgt von einer tollen akrobatischen Darbietung der TSV Turnerinnen am Boden. Danach begeisterte die Hip-Hop-Gruppe X-Rated das Publikum. Die frischgebackenen Deutschen Meister in dieser Hip-Hop-Formation der Tanzschule Pöthig in Nürtingen brachten die Halle zum Beben. Perfekt auf die Musik abgestimmte Bewegungen heizten die Stimmung im Saal an.

Im Anschluss traten zwei Einrad-Gruppen des RKV Denkendorf auf. Zuerst fuhr eine Sechserformation der Schülerinnen eine schöne Kür, dann eine Vierer- und Sechsergruppe der Juniorinnen. Abgeschlossen wurde die Show durch einen gemeinsamen Auftritt – zwölf Einräder auf einer Bühne sahen einfach sensationell aus.