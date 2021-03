Schwerpunkte

TSV Wendlingen weitet Online-Sportkurse aus

27.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Leider lassen die steigenden Inzidenzzahlen und weitere Einschränkungen dem Präsenzbetrieb noch keinen Hoffnungsschimmer auf baldige Rückkehr. Daher hat sich der TSV Wendlingen entschlossen, dass weiterhin Online-Live-Kurse angeboten werden. Die Kurse können natürlich auch von Nicht-TSV-Mitgliedern genutzt werden. Die entsprechenden Kursgebühren sind bei den einzelnen Angeboten aufgeführt.

Angeboten werden: Kurse zum BodyWorkout, Frauengymnastik, Ganzkörperkräftigung, FitMix-Ganzkörpertraining, Yoga und Zumba.

Die Anmeldung erfolgt über das datenschutzkonforme Online-Buchungssystem auf der Homepage des TSV. Hier sind auch ausführliche Anleitungen zur Verfügung gestellt, sodass alles reibungslos für das Online-Kurs-Vergnügen funktioniert. Einstieg ist jederzeit möglich. Bei bereits gestarteten Kursen wird gebeten, einfach direkt nachzufragen, Informationen dazu stehen in der Kursbeschreibung. Fragen sind zu richten an E-Mail onlinekurse@tsv-wendlingen.de oder telefonisch unter (01 51) 58 76 09 48.

Sollte sich der ein oder andere noch unsicher sein, ob ein Fitnesskurs im heimischen Wohnzimmer eine Alternative ist, kann sich jetzt zu Schnupperterminen einmalig anmelden. Termine dazu gibt es für FitMix am 8. April, für Bodyworkout am 12. April, Zumba am 13. April und Ganzkörperkräftigung am 14. April. Anmeldung ebenfalls über unser Online-Buchungssystem auf der Homepage www.tsv-wendlingen.de.