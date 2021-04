Schwerpunkte

TSV Oberboihingen ehrt langjährige Mitglieder

Verein wollte Ehrungen nicht ins nächste Jahr verschieben

Sie scheinen in weiter Ferne, die Zeiten, in denen Vereine in großen Abendveranstaltungen ihre langjährigen Mitglieder geehrt haben. Doch Veranstaltungen in größerem Rahmen finden wegen der Pandemie schon länger nicht mehr statt. Und so machten sich die Vorstandsmitglieder auf, die Ehrungen persönlich zu überbringen.

OBERBOIHINGEN (pm/sg). Eine lange Mitgliedschaft im Verein – das hat immer auch mit Engagement zu tun. Der Verein wächst einem im Laufe der Jahre ans Herz, die Treffen mit Kameraden, das gesellige Beisammensein gehören zur Freizeit dazu. Nicht umsonst werden Vereine auch als der Kitt bezeichnet, der die Gesellschaft zusammenhält.

Doch seit dem vergangenen Jahr finden liebgewordene Veranstaltungen nicht mehr statt. Und damit fallen auch die Ehrungen flach, mit denen man den Mitgliedern für ihr Engagement dankt. Der TSV Oberboihingen wollte die Ehrungen jedoch nicht auf das nächste Jahr verschieben. Die Vorstandsmitglieder machten sich persönlich auf, die Ehrungen für das Jahr 2020 zu überreichen.