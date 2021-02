Schwerpunkte

TSV macht Online-Kurs-Angebote

24.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Jetzt steht der Fitness im heimischen Wohnzimmer nichts mehr im Weg. Mit dem virtuellen, interaktiven Sportangebot will der TSV Wendlingen auch in Corona-Zeiten mit Interessierten in Kontakt bleiben und hofft, mit dem Live-Angebot die Zeit bis nach dem Lockdown zu überbrücken. Zu den Angeboten gehören: Zumba vom 3. bis 31. März: jeweils mittwochs, von 19 bis 20 Uhr; FitMix Ganzkörpertraining: immer donnerstags, 19.30 bis 20.30 Uhr, vom 4. März bis 1. April; Frauengymnastik: donnerstags, 19.30 bis 20.30 Uhr, vom 4. März bis 6. Mai; Bodyworkout: montags 9.30 bis 10.30 Uhr, vom 1. bis 29. März, außerdem Ganzkörperkräftigung und Beweglichkeit: mittwochs, 19.30 bis 20.30 Uhr, vom 3. März bis 7. April. Weitere Kurse sind in Planung und werden laufend aktualisiert. Alle wichtigen Informationen zur Online-Anmeldung, Anleitungen und das datenschutzkonforme Buchungssystem gibt es unter der Rubrik „Online-Kurse“ auf der Homepage www.tsv-wendlingen.de.