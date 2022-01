Schwerpunkte

Tsalos neuer Dekan in Kirchheim

13.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM. Christian Tsalos (60) ist zum neuen Dekan des Kirchenbezirks Kirchheim unter Teck gewählt worden. Das teilte die Evangelische Landeskirche mit. Er tritt damit die Nachfolge von Renate Kath an, die in den Ruhestand geht. Der genaue Termin des Amtsantritts stehe noch nicht fest, heißt es in der Pressemitteilung.

Zurzeit ist Christian Tsalos Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Heimsheim. Über seine neue Aufgabe sagt er: „Ich möchte an einer Kirche arbeiten, die auf Menschen zugeht und in Verkündigung und diakonischem Handeln die Bedürfnisse ernst nimmt.“ Er wolle niederschwellige Angebote fördern, die für kirchenferne Menschen leichte Zugänge zu Inhalten und Angeboten der Kirche schaffen. Besonders wichtig ist ihm auch, Personen, die nicht mehr der Kirche angehören, weiterhin anzusprechen: „Neue phantasievolle Angebote sollen den Kontakt zu aus der Kirche ausgetretenen Menschen nicht abbrechen lassen.“

Nach dem Theologiestudium in Tübingen, dem Vikariat sowie einem berufsbegleitenden Studium zum Kommunikationswirt arbeitete Tsalos als Pfarrer in Musberg und im damaligen Evangelischen Pressehaus der Landeskirche. Anschließend war er zwölf Jahre als Pfarrer in Albstadt-Ebingen tätig. 2008 wurde er Pressesprecher der Landeskirche. Seit elf Jahren ist er Pfarrer in Heimsheim. Christian Tsalos ist verheiratet und hat drei Kinder sowie fünf Enkel. In seiner Freizeit fotografiert er gerne, reist, macht Musik und liest. elk