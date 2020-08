Schwerpunkte

Trotz Vorsichtsmaßnahmen hatten Kinder Spaß

21.08.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Ferienbetreuung in Corona-Zeiten: das zwölfte FiFeFo in Wendlingen wäre ohne seine Ehrenamtlichen nicht durchführbar gewesen

Auch das jährliche Sommer-FiFeFo, angeboten vom Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße im Auftrag der Stadt Wendlingen, wurde von Corona bestimmt. Trotz Hygieneregeln hatten die 120 Ferienkinder ihren Spaß. Für die über 40 ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer war die Ferienbetreuung diesmal allerdings eine Herausforderung.

Die meiste Zeit spielten die Kinder im Schulhof wie hier (links und rechts). Nur wenn das Wetter nicht mitmachte oder zum Essen war man drin (Mitte). Fotos: Bunke/Keller

WENDLINGEN. Wie bei so vielen anderen Veranstaltungen stand am Anfang die zentrale Frage im Raum: können wir in diesem Jahr angesichts des Virus überhaupt ein Ferienprogramm wie üblich stemmen? Sind dazu auch ausreichend ehrenamtliche Betreuer bereit? Denn sowohl die Kinder als auch die Betreuer stehen in unmittelbarem Kontakt zueinander. 1,50 Meter Sicherheitsabstand wird da nicht einzuhalten sein. Und wollen Eltern und Kinder unter diesen Umständen überhaupt eine Ferienbetreuung?