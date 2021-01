Schwerpunkte

Trotz Corona Sprechstunde

26.01.2021

Wernaus Bürgermeister Armin Elbl lädt Bürger digital ein

WERNAU (sys). Wernaus Bürgermeister Armin Elbl lädt die Wernauer Bürgerinnen und Bürger regelmäßig zu Sprechstunden ein. Coronabedingt müssen diese persönlichen Gespräche im Rathaus derzeit pausieren. Dafür kann man jetzt auch per „Microsoft Teams“ mit dem Stadtoberhaupt in Kontakt treten, um Probleme oder Anliegen vorzutragen und zu besprechen. Erste Termine von einer Dauer von jeweils bis zu einer halben Stunde sind ab 4. Februar zwischen 14.30 und 16.30 Uhr möglich. Die Stadt Wernau nutzt für die Bürgermeistersprechstunde die Software „Microsoft Teams“, die Videokonferenzen mit einem oder mehreren Teilnehmern ermöglicht. Für die Nutzung ist kein Konto notwendig, sondern lediglich ein Webbrowser oder die kostenlose App für Windows oder Android beziehungsweise iOS. Zur Terminvereinbarung melden sich Bürger telefonisch unter (0 71 53) 93 45-7 00 oder per E-Mail an bmvorzimmer@wernau.de unter Angabe des jeweiligen Anliegens bis spätestens einen Tag vor der Sprechstunde. Per EMail erhalten Bürger dann einen Link zur Videokonferenz unter Angabe des genauen Beginns der persönlichen Sprechstunde.