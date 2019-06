Traditioneller Pfingstmarkt

Am 10. Juni in Köngen – Pfingstwochenende mit Musikfest

Bis zum Köngener Pfingstmarkt am Montag, 10. Juni, ist es nicht mehr weit hin. Wer endlos bummeln, stöbern, sich kulinarisch verwöhnen lassen, sich amüsieren und Autoscooter und Karussell fahren will, der ist zum traditionellen Krämermarkt von 7.30 bis 18 Uhr in der Ortsmitte eingeladen.

KÖNGEN (pm). In elf Straßenzügen finden Marktbesucher ein mannigfaltiges Angebot: Von A wie Autopflege bis Z wie Zwiebelschneider wird an rund 300 Ständen so ziemlich alles feilgeboten. Auch dieses Jahr werden wieder neue Marktbeschicker dazustoßen. Der kulinarische Genuss kommt auf dem Markt und auf dem Festplatz ebenfalls nicht zu kurz. Außerdem ist Einkaufen in vielen Ladengeschäften anlässlich des verkaufsoffenen Feiertags möglich.

Zur Erholung kann man sich im Festzelt mit Musik ausruhen. Oder bei einem der Vereine oder Gastwirte niederlassen und bei einem guten Essen das Treiben des Marktes beobachten.

Als weiteres Highlight bietet die DRK-Rettungshundestaffel im Schlosshof in der Blumenstraße mit Vorführungen ab 10 Uhr jeweils zur vollen Stunde einen Einblick in ihr Können.