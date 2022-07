Schwerpunkte

Trachtler treffen sich zum Vinzenzifest in Wendlingen

20.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Zum 70. Mal, am 23. und 24. Juli, feiert Wendlingen das Vinzenzifest mit Gästen aus nah und fern. Eröffnung am Samstagnachmittag mit Volkstänzen, große Party abends auf dem Marktplatz. Am Sonntag ökumenischer Gottesdienst, Vinzenzimarkt und Festumzug.

Vor dem Rathaus und an weiteren Stellen der Stadt stoßen Passanten auf zahlreiche Stadt- und Länderfahnen – diese künden das Vinzenzifest an. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Ein heißes Wochenende steht den Wendlingern bevor – in doppelter Hinsicht: zum einen werden auch am Samstag und Sonntag Temperaturen über 30 Grad erwartet, zum anderen ist Wendlingen als Patenstadt der Egerländer in Baden-Württemberg zum 70. Mal Gastgeber des Vinzenzifests. – Und da wird wieder jede Menge geboten.