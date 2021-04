Schwerpunkte

Geschichte und Denkmale in Köngen: die Glotzgassen-Anna

19.04.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Köngen ist reich an Geschichte und an Geschichten – Neben Kelten und Römern gibt es zahlreiche kleinere Denkmale

Über Köngen gibt es einige nette Geschichten zu erzählen. Der Marktflecken war beispielsweise weithin bekannt für seinen Schweinemarkt. Das jedoch brachte nicht nur Geld ins Dorf, auch Krankheiten. Die Glotzgassen-Anna hingegen dürfte eine fiktive Person sein.

Die Glotzgassen-Anna ziert die Obere Neue Straße in Köngen. Foto: Just

KÖNGEN. Sie ist ein wenig frivol, die Figur der „Glotzgassen-Anna“ in der Oberen Neuen Straße. Ein gut ausgestattetes Weibsbild, geschaffen aus Bronze, wurde 2003 von Helmut Sigg aus Wernau entworfen und von der Kunstgießerei Balzer aus Niefern-Öschelbronn gefertigt. Die Anregung für die Neugierige kam von Walter Maier aus Köngen. Doch was steckt dahinter? Nun, dass man zu Zeiten, als es noch kein Fernsehen, Computer oder Handy gab, eben zuschaute, was auf der „Gass“ passierte, war gang und gäbe. Gut informiert, konnte man bei nächster Gelegenheit so manches Schwätzchen mit eigenen Anekdoten bereichern. Diese Anna jedoch, die sich in der Oberen Neuen Straße so freizügig präsentiert, dürfte genauso viele Blicke von der „Gass“ auf sich gezogen haben.