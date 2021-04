Schwerpunkte

Tierheim Esslingen: Was sich während der Pandemie geändert hat

19.04.2021 05:30, Von Simone Weiß — E-Mail verschicken

Das Tierheim Esslingen im Corona-Modus – Der Alltag der Mitarbeiter und der 150 tierischen Bewohner hat sich komplett geändert

Tierpflegerin Tamara Köppler und ihre Kollegen müssen sich auch um viele Kleintiere im Tierheim Esslingen kümmern. Foto: Bulgrin

ESSLINGEN. Nein, sie haben keine blauen Haare und ihre Gesichter sind auch nicht gelb. Trotzdem heißen sie Marge und Homer – wie das Ehepaar Simpson in der gleichnamigen Zeichentrickserie. Und im Gegensatz zu ihren Namensgebern wohnen sie auch nicht in Springfield. Die Großkaninchen sind zwei der insgesamt gut 150 Bewohner des Tierheims Esslingen. Ihr Tagesablauf hat sich gänzlich verändert, genau wie der Arbeitsalltag der 21 Festangestellten und vielen Ehrenamtlichen in der Einrichtung auf der Neckarinsel. Denn das Tierheim befindet sich im Corona-Modus.